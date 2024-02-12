Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek

Basketbol ING Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Ligde sezonun ilk yarısını ilk 8 sıra içinde tamamlayan ekiplerin mücadele ettiği ING Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan ekipler, 16-18 Şubat tarihlerinde Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde Dörtlü Final'de yer almaya hak kazanacak.

Başantrenör Erdem Can'la yollarını ayırdıktan sonra göreve Tomislav Mijatovic'i getiren Anadolu Efes, yeni çalıştırıcısıyla çıktığı 4 maçı da kazandı. THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani Milan ve Maccabi Playtika'yı mağlup eden lacivert-beyazlılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Bahçeşehir Koleji ve Galatasaray Ekmas maçlarını galibiyetle tamamladı.