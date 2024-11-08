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Anadolu Efes Monaco’ya 81-69 mağlup oldu

Anadolu Efes, EuroLeague’in 8. haftasında konuk ettiği Monaco'ya 81-69 mağlup oldu.

Ajans Haberleri
  • 08.11.2024 23:55
  • Giriş: 08.11.2024 23:55
  • Güncelleme: 09.11.2024 01:34
Kaynak: ANKA

Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftasında Anadolu Efes Basketbol Takımı, sahasında Fransa temsilcisi Monaco ile karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki müsabaka, saat 20.00’de başladı.

Birinci periyotu 23-22, ikinci periyotu 41-34 ve üçüncü periyotu 59- 52 üstün kapatan Anadolu Efes son periyotta yediği 29 sayı ile mücadeleden 81-69 mağlup ayrıldı.

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