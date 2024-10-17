Anadolu Efes Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Anadolu Efes ile Olympiakos bu hafta THY Avrupa Ligi’nde karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki Anadolu Efes Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde:

ANADOLU EFES OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Olympiakos maçı THY Avrupa Ligi’nde ilan edilen fikstür tarihi 18 Ekim 2024 Cuma günü, saat 20.30 şeklinde. Anadolu Efes Olympiakos maçı Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşecek.

ANADOLU EFES OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Olympiakos maçı S Sport Plus ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

ANADOLU EFES İLE OLYMPİAKOS'UN 50. MAÇI

Anadolu Efes ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde 50. kez rakip olacak.

İki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana organizasyonda oynanan 49 maçın 25'ini lacivert-beyazlılar, 24'ünü ise Yunanistan temsilcisi kazandı.