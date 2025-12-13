Anadolu Efes, Pablo Laso'yu açıkladı

Anadolu Efes, yeni başantrenörünü açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüp göreve İspanyol koç Pablo Laso'yu getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Antrenörlük kariyeri boyunca iki Euroleague şampiyonluğunun yanı sıra pek çok lig ve yerel kupa şampiyonluğu da yaşayan Pablo Laso ile 2026 - 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladık."

PABLO LASO KİMDİR?

Pablo Laso 2003’te koçluk kariyerine başladı. 2004-05 sezonunda Valencia Basket ile ACB’de başantrenörlük yaptı, ardından Cantabria Baloncesto ve Gipuzkoa Basket dönemleri geldi. Özellikle Bruesa/Gipuzkoa’yı 2008’de ACB’ye taşıması, onu “oyunu çok iyi okuyan, tempoyu ve pas akışını öne çıkaran” modern bir koç profili olarak vitrine çıkardı.

Asıl kırılma 2011’de Real Madrid bench’ine geçmesiyle yaşandı. Laso, 2011-2022 arasında Madrid’de 11 sezon kalarak kulüp tarihinin en uzun süreli ve en başarılı koçlarından biri oldu.

Bu dönemde Real Madrid’e 2 Euroleague şampiyonluğu (2015, 2018), 6 ACB şampiyonluğu, 6 Kral Kupası, 7 Süper Kupa ve 1 Kıtalararası Kupa kazandırdı; toplam 22 kupa ile kulüp tarihinin rekorunu kırdı.

Euroleague’de yedi Final Four, iki kez Alexander Gomelskiy “Yılın Koçu” ödülü, ACB’de defalarca yılın koçu seçilmesi, Laso’nun adını Avrupa basketbol tarihine net biçimde yazdırdı.

Laso’nun Real dönemini sadece kupalar değil, oynattığı basketbol da tanımlıyor. Yüksek tempo, geniş rotasyon, topun sürekli dolaştığı, oyun kurucunun sorumluluk aldığı, dört kısaya dönebilen esnek beşler…

Sergio Llull, Sergio Rodríguez, Facundo Campazzo ve Luka Dončić gibi guardların parladığı Real Madrid, bir noktada Euroleague’in referans takımı haline geldi. 2022’de geçirdiği kalp krizi sonrası sağlık durumu tartışma konusu oldu; kulüp, 2022 yazında Laso ile yolları ayırdı.

Bir yıllık aranın ardından Laso, 2023 yazında Bayern Münih’le anlaşarak kariyerinde ilk kez İspanya dışına, Almanya’ya gitti. Bayern ile 2023-24 sezonunda hem BBL şampiyonluğunu hem de Almanya Kupası’nı kazanarak double yaptı, buna karşın Euroleague’de beklentilerin altında kalındı.

2024 yazında kontratı 2025’e kadar olmasına rağmen, ailevi gerekçeleri öne sürerek Münih'ten erken ayrıldı, kulüp de bu isteği kabul etti.

Laso’nun sonraki durağı, oyuncu olarak efsaneleştiği Baskonia oldu. 2024 yazında Vitoria’ya bu kez başantrenör olarak, üç yıllık bir kontratla döndü. Ancak sonuçlar ve kulüp içi dengeler istenildiği gibi gitmedi ve takımdan geçen yaz ayrıldı.