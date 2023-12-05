Anadolu Efes - Panathinaikos: 71-68

Turkish Airlines EuroLeague’in 12’nci haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’u 71-68 yendi. Bu sonuçla ev sahibi ekip, 6’ncı galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise 6’ncı kez mağlup oldu.



Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Anadolu Efes, Darius Thompson, Shane Larkin, Erkan Yılmaz, Mike Daum ve Tyrique Jones ilk 5’iyle başladı. Panathinaikos’un ilk 5’i ise Kendrick Nunn, Jerian Grant, Marius Grigonis, Konstantinos Mitoglou ve Mathias Lessort’tan oluştu.

Müsabakaya Jones’un pota altından bulduğu basketlerle başlayan Anadolu Efes, 4’üncü dakikada Daum’un sayılarıyla farkı çift hanelere çıkardı: 14-4. Savunmada etkili olan Lacivert-beyazlılar, birinci periyodun ilk yarısında rakibinin boyalı alanı kullanmasına izin vermedi. Ev sahibi ekip, son bölümde boş atışlardan yararlanamasa da ilk çeyreği 23-15 önde tamamladı.

İkinci periyot düşük tempoda başladı. Çeyreğin ilk 5 dakikasında iki ekip de hücumda ritmini bulamadı. Hızlı hücumlarla sayılar bulan Anadolu Efes, 16’ncı dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 34-21. Top kayıpları yapan Lacivert-beyazlı ekip karşısında pota altından Mitoglou ile skor üreten Panathinaikos, çeyreğin bitimine 1:39 kala farkı 7 sayıya düşürdü: 34-27. Anadolu Efes’in son hücumda yaptığı top kaybının ardından Nunn’ın basketiyle ilk yarı 37-31 sona erdi.

Soyunma odasından Lessort’un basketleriyle dönen Panathinaikos, 23’üncü dakikada eşitliği yakaladı: 38-38. Anadolu Efes, üst üste top kayıpları yapan konuk ekip karşısında Jones ve Daum’un sayılarıyla 25’inci dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 44-38. Nunn’ın basketleriyle hücumda etkili olan Yunan temsilcisi, Mitoglou’nun üç sayılık basketiyle öne geçti: 44-45. Periyodun ortaları karşılıklı üç sayılık basketlere sahne oldu. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği son bölümde Grigonis ile pota altından sayı bulan Panathinaikos, final periyoduna 52-50 üstün gitti.

Son çeyreğe Larkin, Daum ve Jones’un basketleriyle hücumda etkili bir performansla giren Anadolu Efes, 34’üncü dakikada öne geçti: 59-58. Uzun oyuncularıyla skor üreten Panathinaikos’a boyalı alandan Thompson ve Jones’un sayılarıyla karşılık veren Lacivert-beyazlılar, 37’nci dakikayı 63-62 önde kapattı. Karşılaşmanın son 48 saniyesine Anadolu Efes’in 70-68 üstünlüğüyle girildi. Sloukas’ın 24 saniye süresini olumlu kullanamamasının ardından Anadolu Efes, bitime 7 saniye kala Thompson’ın tek serbest atış isabetiyle fark 3’e çıktı: 71-68. Son hücumda Panathinaikos, Mitoglou ile 3 sayılık isabet sağlayamayınca maçı Lacivert-beyazlılar 71-68 kazandı.

Anadolu Efes, 7 Aralık Perşembe günü 13’üncü hafta müsabakasında deplasmanda Alman ekibi ALBA Berlin ile karşılaşacak. Panathinaikos ise aynı gün sahasında İspanyol ekibi Real Madrid’i ağırlayacak.

ERGİN ATAMAN, BU KEZ RAKİP OLARAK SİNAN ERDEM’DE

Anadolu Efes’te 3 dönem başantrenörlük görevi üstlenen ve son olarak 2017-2023 yıllarında İstanbul ekibini çalıştıran Ergin Ataman, Yunanistan ekibiyle ilk kez Anadolu Efes karşısına rakip olarak çıktı. 2017 yılının aralık ayında 3’üncü kez Lacivert-beyazlı takımın başına geçen Ataman, 6 yıllık süreçte 2 Euroleague, 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı. Ataman ve ekibi Panathinaikos, müsabakadan 71-68 mağlup ayrılırken Euroleague’deki 6’ncı yenilgisini yaşadı.

DANIEL OTURU İLK MAÇINA ÇIKTI

Anadolu Efes’te yeni transfer Daniel Oturu, ilk maçına Euroleague’in 12’nci haftasındaki Panathinaikos karşısında çıktı. Süper Lig ekiplerinden Merkez Efendi Belediyespor’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılan 24 yaşındaki ABD’li pivot Lacivert-beyazlı forma ile taraftarı karşısında ilk sınavını verdi. Oturu, karşılaşmada 11 dakika 35 saniye forma giyerken 2 sayı, 3 ribaunt ile oynadı.

ERKAN YILMAZ OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Anadolu Efes forması giyen Erkan Yılmaz, mücadelenin ikinci çeyreğinde Panathinaikos’ta Kendrick Nunn ile girdiği mücadelenin ardından sakatlanarak kenara geldi. Kalan sürede forma giyemeyen 26 yaşındaki oyuncu, müsabakada 12 dakika 37 saniye oyunda kalarak 2 sayı, 2 asist üretti.

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