Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte son hafta öncesi tüm detaylar

EuroLeague 25/26 sezonunda normal sezonun perdesi kapanırken, basketbolseverlerin en çok araştırdığı sorulardan biri Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu oldu. Anadolu Efes, 17 Nisan 2026 Cuma günü sezonun son hafta mücadelesinde Panathinaikos deplasmanına çıkacak.

O.A.C.A. Olympic Indoor Hall’da oynanacak bu kritik karşılaşma, hem Anadolu Efes’in Avrupa yolculuğundaki son duraklardan biri olması hem de Panathinaikos’un ilk 6 hedefi açısından büyük önem taşıyor. Maçın yayın bilgisi, saat detayı ve iki takımın son durumları da netleşti.

ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Detay Bilgi Maç Panathinaikos - Anadolu Efes Organizasyon EuroLeague 25/26 38. Hafta Tarih 17 Nisan 2026 Cuma Saat 21:15 Salon O.A.C.A. Olympic Indoor Hall Yayın S Sport Yayın Durumu Canlı ve şifreli

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı, S Sport ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES, NORMAL SEZONU YUNANİSTAN DEPLASMANINDA KAPATIYOR

Lacivert-beyazlı ekip, Basketbol Avrupa Ligi’nde normal sezonun 38. ve son haftasında Panathinaikos AKTOR ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, oynadığı 37 maçta 12 galibiyet ve 25 mağlubiyet alarak 20 takımlı organizasyonda 19. sırada bulunuyor.

Öte yandan Panathinaikos AKTOR, haftaya 8. sırada giriyor. Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan temsilcisi, Anadolu Efes karşısında kazanıp diğer maçların sonuçlarına göre ilk 6 içinde yer alarak doğrudan play-off bileti almaya çalışacak.

MAÇ ÖNCESİ İKİ TAKIMIN HEDEFİ NE?

Anadolu Efes cephesi

Anadolu Efes için bu karşılaşma, EuroLeague normal sezonunun son sınavı olacak. Lacivert-beyazlı ekip sezonu galibiyetle kapatmak isterken, Avrupa’daki uzun yolculuğuna bir maç daha ekleyecek.

Panathinaikos cephesi

Panathinaikos AKTOR ise yalnızca kazanmayı değil, diğer müsabakalardan gelecek sonuçları da takip edecek. Çünkü Yunanistan ekibi doğrudan play-off bileti alabilmek için ilk 6 hedefini kovalıyor.

ANADOLU EFES, AVRUPA KUPALARINDA 913. MAÇINA ÇIKACAK

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 913. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasındaki 912 maçta 506 galibiyet ve 406 yenilgi yaşadı.

Bununla birlikte Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa Ligi’nde 665. maçına çıkacak. Geride kalan 664 karşılaşmada 349 galibiyet alan temsilcimiz, 315 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

EUROLEAGUE SON HAFTA ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN NOTLAR

Anadolu Efes ligde 37 maçta 12 galibiyet, 25 yenilgi aldı.

Lacivert-beyazlı ekip 20 takım arasında 19. sırada yer alıyor.

Panathinaikos haftaya 8. sırada giriyor.

Yunanistan temsilcisi ilk 6’ya girerek doğrudan play-off bileti almak istiyor.

Anadolu Efes, bu maçla Avrupa kupalarında 913. kez parkeye çıkacak.

BASKETBOLSEVERLER NEDEN BU MAÇI YAKINDAN TAKİP EDİYOR?

EuroLeague’de normal sezonun son haftası olması, Anadolu Efes - Panathinaikos maçını daha da dikkat çekici hale getiriyor. Bir tarafta sezonu galibiyetle kapatmak isteyen Anadolu Efes, diğer tarafta ilk 6 hedefiyle sahaya çıkacak Panathinaikos bulunuyor.

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı, EuroLeague 25/26 sezonunun son hafta programında dikkat çeken karşılaşmalardan biri olacak. 17 Nisan 2026 Cuma günü saat 21:15'te başlayacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Normal sezonu Yunanistan deplasmanında kapatacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 913. sınavına çıkarken; Panathinaikos ise ilk 6 hedefi doğrultusunda kritik bir galibiyet arayacak. Bu yönüyle karşılaşma, son hafta heyecanının en önemli duraklarından biri olarak öne çıkıyor.