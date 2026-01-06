Anadolu Efes, Paris karşısında çıkış arıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague’in 20. haftasında yarın Fransa temsilcisi Paris Basketbol’u konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Sezonda istediği sonuçları almakta zorlanan lacivert-beyazlılar, geride kalan 19 haftada 6 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor. Anadolu Efes, ligde oynadığı son üç karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı.

Paris Basketbol ise aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olmasına rağmen averajla 15. sırada yer alıyor.

AVRUPA’DA 895. MAÇ

Anadolu Efes, Paris Basketbol karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 895. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar oynadığı 894 karşılaşmada 500 galibiyet ve 394 mağlubiyet yaşadı.

Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Euroleague’de ise 647. kez parkeye çıkacak. İstanbul temsilcisi, organizasyonda oynadığı 646 maçın 343’ünü kazanırken, 303 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.