Anadolu Efes Paris maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Anadolu Efes ile Paris bu hafta THY Avrupa Ligi’nde 11. haftada karşı karşıya geliyor. Tomislav Mijatović yönetimindeki Anadolu Efes, 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 4. sırada bulunan Paris karşısında galibiyet hedefliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki Anadolu Efes Paris maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde:

ANADOLU EFES PARİS MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Paris maçı THY Avrupa Ligi’nde ilan edilen fikstür tarihi 21 Kasım 2024 Perşembe günü, saat 20.30 şeklinde. Anadolu Efes Paris maçı Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşecek.

ANADOLU EFES PARİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Olympiakos maçı S Sport Plus ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA'DA 847. MAÇI

Anadolu Efes Avrupa'da 847. maçını oynayacak. Anadolu Efes 1979-1980 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa maçlarında 846 maçta 478 galibiyet, 368 yenilgi yaşadı.