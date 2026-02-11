Anadolu Efes seri yakalamak istiyor

Anadolu Efes, Euroleague'in 28'inci haftasında yarın İtalya'nın Virtus Bologna ekibini konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Son iki maçta Valencia Basket ve Zalgiris'i mağlup eden Anadolu Efes, Virtus Bologna karşısında kazanıp, galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.

Geride kalan 27 haftada 8 galibiyet ve 19 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 19'uncu sırada bulunuyor. Organizasyondaki 27 karşılaşmanın 12'sini kazanan Virtus Bologna ise 13'üncü sırada yer alıyor.

İki takım arasında, Euroleague'in 10'uncu haftasında oynanan karşılaşmayı, İtalya ekibi 99-89 kazanmıştı. İki ekip yarın 11'inci kez karşı karşıya gelecek. Şubat 2002'den sonra iki takım arasında oynanan 10 maçta taraflar, 5'er galibiyet elde etti.

EFES'İN 903'ÜNCÜ MAÇI

Anadolu Efes, Virtus Bologna mücadelesiyle Avrupa kupalarında 903'ünca kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 902 karşılaşmada 502 galibiyet ve 400 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise Anadolu Efes, 655'inci maçını yapacak. Geride kalan 654 karşılaşmanın 345'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 309'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.