Anadolu Efes'te Beaubois en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında dün oynanan Kızılyıldız maçında sakatlanan Anadolu Efesli Rodrigue Beaubois'nın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol ayağından sakatlanan oyuncumuz Rodrigue Beaubois'nın MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde oyuncumuza kalf bölgesinde kısmi yırtık teşhisi konulmuştur. Beaubois'nın rehabilitasyon süreci başlamış olup en az 6 hafta takımdan uzak kalacaktır" denildi.