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Anadolu Efes'te Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois'nın sözleşmesi uzatıldı

Ajans Haberleri
  • 04.07.2025 12:56
  • Giriş: 04.07.2025 12:56
  • Güncelleme: 04.07.2025 12:57
Kaynak: AA
Anadolu Efes'te Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois'nın sözleşmesi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes, Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonu başında takımımıza katılan Rodrigue Beaubois ile 1+1 sezonluk sözleşme tazeledik." denildi.

Tecrübeli oyuncu, Anadolu Efes'teki 7 sezonunda 2 THY Avrupa Ligi, 3 Basketbol Süper Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

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