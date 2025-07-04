Anadolu Efes'te Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois'nın sözleşmesi uzatıldı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes, Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonu başında takımımıza katılan Rodrigue Beaubois ile 1+1 sezonluk sözleşme tazeledik." denildi.
Tecrübeli oyuncu, Anadolu Efes'teki 7 sezonunda 2 THY Avrupa Ligi, 3 Basketbol Süper Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.