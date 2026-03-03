Anadolu Efes'te İsmail Şenol ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes Sportif Direktör İsmail Şenol ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sportif Direktörümüz Sayın İsmail Şenol ile yapılan görüşmeler ışığında birlikte çalışmayı sonlandırmayı ortak bir şekilde kararlaştırdığımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak kendisine, kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için de başarılar dileriz."

Bu sezon oldukça kötü bir grafik ortaya koyan Anadolu Efes'te İsmail Şenol kötü gidişin en büyük sorumlularından biri olarak gösteriliyordu.