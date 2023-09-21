Anadolu Efes'te Will Clyburn, geçen sezonu unutturmak istediklerini vurguladı

Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, THY Avrupa Ligi'nde daha iyi performans sergileyerek geçen sezonu unutturmayı ve play-off'lara kalmayı hedeflediklerini söyledi.

Clyburn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda yaşanan değişim ve yeni sezona ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde işlerin planladıkları gibi gitmediğini ifade eden 33 yaşındaki oyuncu, "Daha iyi bir performans sergileyerek geçen sezonu unutturmayı hedefliyoruz. Bu sezon kesinlikle play-off'lara kalmak istiyoruz. Sonrasında neler olacağına bakacağız. Sahada göstereceğimiz performans önemli. Bundan bağımsız olarak şu anda bir öngörüde bulunmak kolay değil. Bu yüzden adım adım ve dikkatli bir şekilde ilerleyeceğiz. Herkes fazlasıyla motive olmuş durumda ve bu sezon daha fazlasını yapmak istiyor." şeklinde konuştu.