Anadolu Efes'ten guard takviyesi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Saben Lee'yi transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Daha önce Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'te de yer alan Saben, son olarak Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giydi.

Skorer basketbolcu, geçen sezon Olimpiakos formasıyla Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve Yunanistan Kupası sevinci yaşadı.