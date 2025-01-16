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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 16.01.2025 11:53
  • Giriş: 16.01.2025 11:53
  • Güncelleme: 16.01.2025 11:53
Kaynak: AA
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Palau Blaugrana'daki karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 13. sırada yer alıyor.

Organizasyonda oynadığı son 4 karşılaşmayı da kaybeden Anadolu Efes, Barcelona'yı yenerek kötü gidişata son vermek istiyor.

Geride kalan 21 haftada 12 galibiyet alan İspanyol ekibi, 9 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı ve averajla 8. sırada bulunuyor.

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