Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i ağırlayacak

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, yarın Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon evinde oynadığı 5 maçtan yalnız 1 galibiyet çıkaran lacivert-beyazlılar, 4 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Anadolu Efes, deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada ise 5 galibiyet almayı başardı.

Avrupa Ligi'nde geride kalan 12 haftada 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 11. sırada yer aldı.

Bayern Münih ise dış sahada oynadığı 6 karşılaşmada 2 kez kazanırken, 4 maçta ise rakiplerine üstünlük kuramadı.

Alman temsilcisi ligde 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve averajla 5. sırada bulunuyor.