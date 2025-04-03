Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'a konuk olacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak.

Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Maccabi Playtika'yı 90-88 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini alan ve normal sezonun bitimine 2 maç kala play-in oynamayı garantileyen Anadolu Efes, ligde 18 galibiyet,14 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlı ekip ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Sırbistan temsilcisi ise 9. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, bu maçın ardından Zalgiris ile sahasında oynayarak normal sezonu tamamlayacak.

Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısında oynanan maçta Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etmişti.