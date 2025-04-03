Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'a konuk olacak
Kaynak: AA
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak.
Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Maccabi Playtika'yı 90-88 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini alan ve normal sezonun bitimine 2 maç kala play-in oynamayı garantileyen Anadolu Efes, ligde 18 galibiyet,14 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.
Lacivert-beyazlı ekip ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Sırbistan temsilcisi ise 9. sırada yer alıyor.
Anadolu Efes, bu maçın ardından Zalgiris ile sahasında oynayarak normal sezonu tamamlayacak.
Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısında oynanan maçta Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etmişti.