Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız deplasmanında
Kaynak: AA
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak.
Stark Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.
Anadolu Efes, ligdeki son maçında sahasında Sırbistan'ın Partizan ekibini mağlup etmişti.
Lacivert-beyazlı ekip, 5'er galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada, ev sahibi ekip 3 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 16. basamakta yer alıyor.
İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 14 müsabakada Anadolu Efes'in galibiyetlerde 10'a 4 üstünlüğü bulunuyor.
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