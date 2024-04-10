Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'ı ağırlayacak
Kaynak: AA
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında yarın Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Geride kalan 33 haftada 16 galibiyet ve 17 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 10. basamakta yer alıyor.
Organizasyondaki son maçında Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Anadolu Efes, Kızılyıldız karşısında da kazanarak play-in etabında mücadele etmeyi hedefliyor.