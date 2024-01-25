Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'yu konuk edecek

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın Fransa ekibi Monaco'yu ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 22 maçta 9 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 15. sırada girdi. Monaco ise 12 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. basamakta yer aldı.

Anadolu Efes, Monaco'ya karşı sezonun ilk devresinde Fransa'da oynanan maçı 89-82 kazanmıştı.