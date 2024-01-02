Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.

Valensiya kentindeki Pabellon Fuente de San Luis'te yapılacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan yayımlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 17 maçta 7 galibiyet, 10 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 14. sırada girdi. İspanya temsilcisi ise 9 galibiyet, 8 yenilgiyle 10. sırada yer alıyor.