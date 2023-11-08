Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek
Kaynak: AA
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak.
Anadolu Efes ligde 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle 15'inci, Zalgiris Kaunas ise 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle Olympiakos'un gerisinde 9. sırada yer alıyor.
İki ekibin geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de İstanbul ekibi kazanmıştı. Lacivert-beyazlılar deplasmanda 86-60 galip gelirken, sahasında ise 80-70'lik skorla rakibini mağlup etmişti.
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