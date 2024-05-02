Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic'in 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında başantrenör olarak görev yapacağını açıkladı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, başantrenör Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tomislav Mijatovic, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında başantrenörümüz olarak görev yapacak" ifadesi kullanıldı.

44 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilmişti.