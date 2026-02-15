Anadolu Efes, Trabzonspor’un serisini bitirdi

Basketbol Süper Ligi’nin 20'nci haftasında play-off hattını yakından ilgilendiren mücadelede Anadolu Efes, sahasında Trabzonspor’u 99-87 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, rakibinin 10 maçlık galibiyet serisine son verirken ikili averajı da alarak ligdeki 12. galibiyetini elde etti. Trabzonspor ise 14 galibiyette kaldı.

Mücadeleye savunma sertliğiyle başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 28-21 önde tamamladı. Ribaundlarda rakibine kolay fırsat tanımayan ev sahibi ekip, Trabzonspor’un dış atışlardaki düşük yüzdesini iyi değerlendirerek skor avantajını ele geçirdi. Serbest atışların sıkça kullanıldığı ve oyunun sık sık durduğu ilk bölümde tempo yükselmedi.

İkinci çeyrekte Trabzonspor savunmada direncini artırarak farkı eritmeye çalışsa da, Efes Şehmus ve Swider’ın üç sayılık basketleriyle kontrolü elinde tuttu.

15 DAKİKADA ÜÇLÜK YAĞMURU

Bordo-mavililer boyalı alanı kapatmayı başarsa da, Efes’in ilk 15 dakikada 6/8 üçlük isabeti bulması oyunun dengesini belirleyen faktör oldu. Karşılıklı faullerle geçen ilk yarı 47-44 Anadolu Efes üstünlüğüyle sona erdi. İlk devrede 35 serbest atış kullanılırken, Efes 7/13, Trabzonspor ise 3/11 üçlük isabetiyle oynadı.

İkinci yarıya daha agresif başlayan Anadolu Efes, Dozier-Dessert ikilisinin hücum katkısıyla farkı kısa sürede çift hanelere taşıdı.

Ribaundlarda ve savunmada üstünlüğünü artıran ev sahibi ekip, üçüncü çeyrekte 27-11’lik seri yakalayarak periyodu 74-55 önde tamamladı. Bu bölümde Trabzonspor, kaptan İsmail Cem’in oyunda olmadığı anlarda hücumda ciddi sıkıntılar yaşadı.

SON ÇEYREKTE TEMPO DÜŞTÜ

Son çeyreğe girilirken açılan fark, maçın temposunu düşürdü. Karşılıklı sayılarla geçen bölümde skor son 5 dakikaya girilirken 85-65’e geldi. Royce Hamm’in mide problemi nedeniyle oyunu bırakması, Trabzonspor’un altı yabancılı rotasyonunu daha da daralttı. Kalan sürede farkı kapatamayan bordo-mavililer karşısında Anadolu Efes, parkeden 99-87’lik galibiyetle ayrıldı.