Anadolu Efes, Valencia karşısında çıkış arayışında
Üst üste aldığı mağlubiyetlerle zor günler geçiren Anadolu Efes, Euroleague'de yarın evinde Valencia ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Anadolu Efes, Euroleague'in 26. haftasında yarın sahasında Valencia ile karşılaşacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Ligdeki son 9 karşılaşmayı kazanamayan lacivert-beyazlılar, son olarak Fenerbahçe'ye 79-62 mağlup oldu. Efes, sezondaki 25 maçta 6 galibiyet ve 19 mağlubiyetle 20 takımlı ligde averajla 19. sırada bulunuyor.
Konuk ekip ise 16 galibiyet, 9 mağlubiyet ve averajla 4. sırada yer alıyor.
EUROLEAGUE'DE 653'ÜNCÜ MAÇ
Anadolu Efes, Valencia mücadelesiyle Avrupa kupalarında 901. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 900 karşılaşmada 500 galibiyet, 400 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana yer aldığı Euroleague'de ise 653. maçını oynayacak. Euroleague'deki 652 maçın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 309'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.