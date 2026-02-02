Anadolu Efes, Valencia karşısında çıkış arayışında

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Anadolu Efes, Euroleague'in 26. haftasında yarın sahasında Valencia ile karşılaşacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ligdeki son 9 karşılaşmayı kazanamayan lacivert-beyazlılar, son olarak Fenerbahçe'ye 79-62 mağlup oldu. Efes, sezondaki 25 maçta 6 galibiyet ve 19 mağlubiyetle 20 takımlı ligde averajla 19. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise 16 galibiyet, 9 mağlubiyet ve averajla 4. sırada yer alıyor.

EUROLEAGUE'DE 653'ÜNCÜ MAÇ

Anadolu Efes, Valencia mücadelesiyle Avrupa kupalarında 901. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 900 karşılaşmada 500 galibiyet, 400 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana yer aldığı Euroleague'de ise 653. maçını oynayacak. Euroleague'deki 652 maçın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 309'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.