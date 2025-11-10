Anadolu Efes, Virtus Bologna deplasmanına çıkıyor

İSTANBUL, (DHA)-EUROLEAGUE'in 10'uncu haftasında Anadolu Efes, yarın İtalya temsilcisi Virtus Bologna'ya konuk olacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 9 müsabakada 3 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, İtalya ekibine karşı 10'uncu kez mücadele edecek. Organizasyonda iki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana oynanan 9 karşılaşmanın 5'ini lacivert-beyazlı takım, 4'ünü ise İtalya temsilcisi kazandı.

Haftaya 16'ncı sırada giren temsilcimiz ligde 14'üncü sıradaki Virtus Bologna deplasmanından galibiyet ile dönmeyi hedefliyor.