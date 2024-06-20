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Anadolu Efes, Will Clyburn'e veda etti

Anadolu Efes, ABD'li forvet Will Clyburn ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Spor
  • 20.06.2024 13:46
  • Giriş: 20.06.2024 13:46
  • Güncelleme: 20.06.2024 13:51
Kaynak: DHA
Anadolu Efes, Will Clyburn'e veda etti
Fotoğraf: DepoPhotos

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, ABD'li forvet Will Clyburn ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"2022-23 sezonu başında takımımıza katılan Will Clyburn ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Takımımızda iki yıl görev yapan Will Clyburn, Anadolu Efes forması ile bir Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Will Clyburn’e takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." 

34 yaşındaki tecrübeli basketbolcu, daha önce Ratiopharm Ulm, Hapoel Unet Holon, Darüşşafaka ve CSKA Moskova'da da forma giymişti.

Clyburn, Anadolu Efes ile geçtiğimiz yıl şampiyonluk yaşamıştı. 

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