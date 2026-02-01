Anadolu Efes yine kayıplarda

Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, güçlü rakibi Anadolu Efes’i 87-80 yenerek play-off yarışında kritik bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla Denizli temsilcisi 8. galibiyetine ulaşırken, Anadolu Efes 10 galibiyette kaldı.

Denizli’de oynanan mücadele, baştan sona yüksek fiziksel temasın ve sert savunmaların öne çıktığı bir atmosferde geçti.

Maça hızlı başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, ilk yarıda 6/9 üçlük isabeti bularak skor üstünlüğünü elinde tuttu. Ev sahibi ekip, skorda hiç geriye düşmediği ilk yarıyı 48-40 önde tamamladı.

Üçüncü çeyreğin başında fark 12 sayıya kadar çıktı. Bu bölümden sonra Anadolu Efes savunma sertliğini artırarak oyuna ortak oldu.

Hücum fauller ve top kayıpları yaşayan Merkezefendi karşısında reaksiyon gösteren Efes, üçüncü çeyreğin sonuna doğru 63-60’lık skorla öne geçmeyi başardı.

SON ÇEYREKTE ÜSTÜNLÜK EV SAHİBİNE GEÇTİ

Son çeyrekte tribünlerin de desteğini arkasına alan Denizli ekibi, yeniden ritmini buldu. Savunmada sertliği artıran ve hücumda doğru şutları bulan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, oyunun ve skorun kontrolünü tekrar ele geçirerek parkeden 87-80 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte kritik anlarda köşe üçlükleriyle öne çıkan Isaiah Miles, 5/6 üçlük isabetiyle 22 sayı kaydederek galibiyetin mimarı oldu. Roko Badzim 14 sayı, Alen Omic 12 sayıyla skora katkı sağladı.

Çok yönlü performansıyla dikkat çeken Vrenz Bleijenbergh ise 12 sayı, 9 ribaund ve 5 asistlik istatistikle galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes cephesinde ise Nick Weiler-Babb 16 sayı, Cole Swider 15 sayıyla takımının en skorer isimleri oldu ancak bu performanslar mağlubiyeti önlemeye yetmedi.