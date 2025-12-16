Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague’in 16. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris’e konuk olacak. Zalgirio Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00’de başlayacak.

Ligde geride kalan 15 haftada 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan lacivert-beyazlı ekip, haftaya 18. sırada giriyor. Son üç Euroleague maçını kaybeden Anadolu Efes, Zalgiris karşısında bu seriyi sonlandırmak istiyor.

LASO, EFES İLE İLK EUROLEAGUE MAÇINDA

Karşılaşma, İspanyol başantrenör Pablo Laso’nun Anadolu Efes’le ilk Euroleague maçı olacak.

Ev sahibi Zalgiris ise 9 galibiyet, 6 mağlubiyetle haftaya 6. sırada giriyor.

Öte yandan Anadolu Efes, Zalgiris maçıyla Avrupa kupalarındaki 891. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa arenasında çıktığı 890 maçta 499 galibiyet, 391 mağlubiyet yaşadı. Efes’in Kaunas’tan galibiyetle ayrılması halinde Avrupa kupalarındaki 500. galibiyetine ulaşacak.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Euroleague’de ise 643. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, organizasyonda oynadığı 642 karşılaşmanın 342’sini kazanırken, 300 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.