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Anadolu Efes, zorlu Real Madrid deplasmanında

Spor
  • 14.11.2024 04:00
  • Giriş: 14.11.2024 04:00
  • Güncelleme: 14.11.2024 04:45
Kaynak: AA
Anadolu Efes, zorlu Real Madrid deplasmanında
Fotoğraf: AA

Anadolu Efes, Euroleague’in 10. haftasında bugün Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. Wizink Center’daki müsabaka, TSİ 22.45’te başlayacak. Ligde 9 hafta sonunda Anadolu Efes 5, Real Madrid ise 4 galibiyet elde etti.

İki ekip Euroleague’de şimdiye kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 29’unu Real Madrid, 15’ini Anadolu Efes kazandı. İspanya temsilcisi, geçen sezon Madrid’deki 4 uzatmaya giden son maçı 130-126’lık skorla galip tamamladı.

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