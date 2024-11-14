Anadolu Efes, zorlu Real Madrid deplasmanında

Anadolu Efes, Euroleague’in 10. haftasında bugün Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. Wizink Center’daki müsabaka, TSİ 22.45’te başlayacak. Ligde 9 hafta sonunda Anadolu Efes 5, Real Madrid ise 4 galibiyet elde etti.

İki ekip Euroleague’de şimdiye kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 29’unu Real Madrid, 15’ini Anadolu Efes kazandı. İspanya temsilcisi, geçen sezon Madrid’deki 4 uzatmaya giden son maçı 130-126’lık skorla galip tamamladı.