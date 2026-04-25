Anadolu Efes’ten kritik galibiyet

Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Anadolu Efes ile Türk Telekom karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 101-91’lik skorla kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, ligdeki derecesini 18 galibiyet ve 10 mağlubiyete taşıdı. Türk Telekom ise 28. maçında 9. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

POİRİER'DEN 20 SAYI

Karşılaşmada Anadolu Efes adına Vincent Poirier, 20 sayı ve 8 ribaundluk performansıyla öne çıkan isim oldu.

Shane Larkin ise 18 sayı ve 9 asistle oynayarak çift haneli katkıya yaklaşırken, takımın hücum organizasyonlarında belirleyici rol üstlendi.

PJ Dozier 16, Jordan Loyd 13, Şehmus Gazer 11 ve Ercan Osmani 10 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Konuk ekip Türk Telekom’da ise Jaleen Smith 31 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Doğuş Özdemiroğlu 13 sayı üretirken, Kyle Allman ve Uros Trifunovic 12’şer sayıyla mücadele etti.

Anadolu Efes, bir sonraki haftada Mersin Spor deplasmanına çıkacak. Türk Telekom ise sahasında Trabzonspor’u konuk edecek.