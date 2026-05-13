Anadolu Hisarı’nda türkü ve caz buluşması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yaz etkinlikleri kapsamında, İBB Kültür ve İBB Miras işbirliğiyle düzenlenen Hisar konserleri sürüyor.

İstanbul'un tarihi mekânlarını müzikle buluşturan etkinlik dizisinin bu haftaki konuğu halk müziği sanatçısı Kutsal Evcimen olacak. Evcimen, “Türkü Caz Ft. İstanbul Noir Project” konseriyle yarın Anadolu Hisarı Müzesi’nde sahneye çıkacak.

Konserde Anadolu’nun farklı yörelerinden türküler, caz düzenlemeleriyle yeniden yorumlanacak.

Geleneksel ezgiler ile modern tınıları bir araya getirecek performansın, müzikseverlere farklı bir dinleti deneyimi sunması hedefleniyor.

Boğaz kıyısındaki tarihi atmosferiyle dikkat çeken Anadolu Hisarı Müzesi’nde gerçekleştirilecek konser saat 20.00’de başlayacak. Etkinlik ücretsiz olarak izlenebilecek.

İBB’nin yaz boyunca sürdürdüğü Hisar konserleri kapsamında farklı müzik türlerinden sanatçılar İstanbul’un tarihi mekânlarında dinleyiciyle buluşmayı sürdürecek.