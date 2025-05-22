Anadolu kültürünün tarihsel kökeni konuşulacak

BirGün/Ankara

Ankara Yenimahalle Belediyesi tarafından 23-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Kitap Günleri’nin ilk konukları, gazeteci-yazar Yüksel Işık ile sendikacı-siyasetçi Yaşar Seyman olacak.

“Şah İsmail’den Aşık Veysel’e: Anadolu Kültürünün Tarihsel Kökenleri” başlığıyla planlanan söyleşi, yarın saat 18.00’de, Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Anadolu kültürünün tarihsel kökeni üzerine gerçekleştirilecek söyleşi sırasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un atıfta bulunduğu Şah İsmail’i ve sonrasında Aşık Veysel’i var eden iklimin oluşma süreci anlatılacak. Tarihsel yanılgıların kaynaklarını anlatacak Işık ve Seyman, söyleşi sonrasında kitaplarını imzalayacak.

Yüksel Işık, Meclis Başkanı Kurtulmuş’un, Şah İsmail’e ilişkin yaptığı yanıltıcı bilginin nereden kaynaklandığını, Anadolu insanının, şaha ulaşmak için Erdebil’e neden akın ettiklerini belgeleriyle anlatacaklarını söyledi.