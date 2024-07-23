Anadolu lisesi ‘misafir’ imam hatipe verildi!

Haber Merkezi

İzmir Karabağlar’da bulunan Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi, 2013-2014 yılı başında “misafir” denilerek okula yerleştirilen Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne verildi, öğrenciler mağdur oldu.

Lise 1989 yılında Milli Eğitim Vakfı’nın katkılarıyla dönemin İzmir Valisi Nevzat Ayaz'ın adına kurulmuştu. 1996 yılında ise okula ait arsaya öğrencilerin spor, bilim ve kültürel faaliyetlerini sürdürebilmesi için spor salonu, bilgisayar sınıfı, laboratuvar, kütüphane ve resim atölyelerinin bulunduğu ek bina inşaa edilmişti.

Konu ile ilgili Evrensel'in görüştüğü ÖVDER İzmir Şube Başkanı Behram Kaya, işlenen bu sürecin usulsüz olduğunu ve yeni yapılacak binanın Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’ne teslim edilmesi gerektiğini belirtti.