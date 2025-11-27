Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ziyaret Saatleri ve Giriş Ücreti 2025

Anadolu’nun binlerce yıllık tarihine ışık tutan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, eşsiz koleksiyonlarıyla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli müzelerinden biri olarak kabul ediliyor. Paleolitik Çağ’dan Hitit İmparatorluğu’na, Frig Krallığı’ndan Urartu uygarlığına kadar uzanan bir zaman yolculuğu sunan bu muhteşem müze, ziyaretçilerine sanal turlardan canlandırma alanlarına kadar birçok modern deneyim de sunuyor. 2025 yılı için ziyaret saatleri, giriş ücreti, kapalı günler, adres ve tüm güncel bilgileri sizin için derledik.

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ 2025 ZİYARET SAATLERİ VE KAPALI GÜNLER

Müzeye yapacağınız ziyaret öncesinde güncel açılış saatlerini bilmeniz faydalı olacaktır. Müze her gün açık olmakla birlikte bazı özel tarihlerde kapalıdır.

Bilgi Detay Açılış Saati 08:30 Kapanış Saati 17:30 Gişe Kapanış Saati 16:45 Müzekart T.C. Vatandaşları için geçerlidir Kapalı Günler Her gün açık, ancak 18 Kasım 2025 saat 12:00’den sonra ve 19 Kasım 2025 saat 08:30-15:30 arası kapalı

Not: Ziyarete kapalı tarihler müze tarafından özel durumlar için belirlenmiştir. Bu nedenle ziyaret planınızı önceden yaparken bu tarihlere dikkat etmenizi öneririz.

GİRİŞ ÜCRETİ VE MÜZEKART KULLANIMI

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, T.C. vatandaşları için Müzekart ile ücretsiz ziyaret edilebilir. Yabancı ziyaretçiler için giriş ücreti 6 Euro olarak belirlenmiştir.

T.C. Vatandaşları: Müzekart ile ücretsiz

Müzekart ile ücretsiz Yabancı Ziyaretçi: €6

€6 Sesli Rehberlik: Mevcuttur (Voice of Museum)

Mevcuttur (Voice of Museum) Sanal Turlar: Kullanılabilir

MÜZENİN TARİHÇESİ VE ÖNEMİ

Roma Hamamı’ndan Dünya Çapında Bir Müzeye

1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün Eti Müzesi kurulması fikriyle temelleri atılan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, ilk olarak Roma Hamamı, Augustus Mabedi ve Ankara Kalesi’nde sergileme faaliyetlerine başladı. Ancak artan eser ihtiyacı sebebiyle, atıl durumdaki Mahmutpaşa Bedesteni ve Kurşunlu Han restore edilerek müzenin kalıcı mekânı haline getirildi.

Restorasyon çalışmaları 1938’de başladı ve 1968’de tamamlandı. 1943 yılında Bedesten’in orta bölümü ziyarete açıldı.

Avrupa’da Yılın Müzesi

1997 yılında “Avrupa’da Yılın Müzesi” seçilen Anadolu Medeniyetleri Müzesi, özgün sergileme tarzı, tarihsel önemine sahip eserleri ve interaktif anlatım teknikleri ile dünyanın en prestijli müzeleri arasında yer almaktadır.

SERGİ ALANLARI VE KOLEKSİYONLAR

Müzede eserler, tarihsel kronolojiyi takip edecek şekilde bölümlere ayrılmıştır:

Paleolitik Çağ

Kalkolitik Çağ

Eski Tunç Çağı

Asur Ticaret Kolonileri Çağı

Eski Hitit ve Hitit İmparatorluk Çağı

Frig Krallığı

Geç Hitit Krallığı

Urartu Krallığı

Çağlar Boyu Ankara

Klasik Devirler

ADRES, İLETİŞİM VE KONUM BİLGİLERİ

Adres Gözcü Sokak No:2, 06240 Ulus / Ankara E-mail anadolumedmuzesi@kultur.gov.tr Telefon 0312 324 31 60 - 0312 324 31 61

ZİYARETÇİLERE ÖNERİLER — HAZIR GELMİŞKEN

Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyaretinizin ardından Ankara Kalesi’ne çıkarak şehrin manzarasını seyredebilir, Rahmi M. Koç Müzesi’ni gezebilir ve Kaleiçi’nde bulunan tarihi kafede kahvaltı veya kahve molası verebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’ndeki konserlere katılabilirsiniz.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi kaçta açılıyor?

Müze her gün 08:30’da açılmaktadır.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi giriş ücreti ne kadar?

T.C. vatandaşları Müzekart ile ücretsiz, yabancı ziyaretçiler için giriş ücreti 6 Euro’dur.

Müze hangi tarihlerde kapalı?

18 Kasım 2025 saat 12:00’den sonra ve 19 Kasım 2025 saat 08:30-15:30 arasında kapalıdır.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sanal tur var mı?

Evet, müzede sanal turlar ve dijital canlandırmalar bulunmaktadır.

Müze Avrupa’da Yılın Müzesi seçildi mi?

Evet, 1997 yılında “Avrupa’da Yılın Müzesi” seçilmiştir.

Müzede sesli rehberlik hizmeti var mı?

Evet, Voice of Museum sistemi ile sesli rehberlik hizmeti sunulmaktadır.

Anadolu’nun kültürel mirasını eşsiz eserlerle bir araya getiren Anadolu Medeniyetleri Müzesi, tarih severler için benzersiz bir gezi deneyimi sunuyor. 2025 yılı güncel ziyaret bilgileri, giriş ücretleri, kapalı günler ve bölge önerileriyle müze ziyaretinizi kolayca planlayabilir, tarihin izinde benzersiz bir yolculuğa çıkabilirsiniz.