Anadolu Müzik Kültürleri Derneği ve ODTÜ Mezunları Derneği Hrant Dink'i anacak
Anadolu Müzik Kültürleri Derneği ve ODTÜ Mezunları Derneği Hrant Dink'in 17'nci ölüm yıldönümünde anacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Anadolu Müzik Kültürleri Derneği ve ODTÜ Mezunları Derneği Hrant Dink'in 17'nci ölüm yıldönümünde anma programı düzenleyecek.
ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri’nde gerçekleşecek olan anma programı 19 Ocak 2024 Cuma günü saat 20.00'de düzenlenecek.
Sesten Şahitleri – Gomidas Türküleri “Ah Kilikya” başlığında gerçekleştirilecek programda BirGün yazarı L. Doğan Tılıç konuşmacı olarak yer alacak.
Müzisyen İsmail Hakkı Demircioğlu ise anma programında konuk olarak yer alacak.
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