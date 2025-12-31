Anadolu Otoyolu Ankara istikameti makaslayan tır nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kaynaşlı Gişeleri'nden kapatılan yolun Bolu Tüneli mevkisindeki tırı kaldırma çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA
DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu Ankara istikameti, Bolu Dağı Tüneli mevkisinde makaslayan tır nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen bir tır, Bolu Dağı Tüneli mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda makasladı.
Bölgeye sevk edilen ekipler, tırın çekilmesi için çalışma başlattı.
Otoyolun Ankara yönü çalışmaların yapılması için Düzce kesimi Kaynaşlı Gişeleri'nden ulaşıma kapatıldı.
Öte yandan, D-100 kara yolunun da aynı mevkiden kapalı olması nedeniyle yönlendirilemeyen araçlar uzun kuyrukları oluşturdu.