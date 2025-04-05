Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor

Tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu. Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yoğunluk nedeniyle bazı sürücüler, otoyolun Abant kavşağından çıkarak, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminden yollarına devam ediyor.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölge genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Pazar günü de yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.