Anadolu Otoyolu'nda 16 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ağır yaralılar var

karya geçişinde aralarında yolcu otobüsü ve tırın da bulunduğu 16 aracın karıştığı kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yaralılardan 4’ünün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

  • 23.02.2026 01:03
  • Giriş: 23.02.2026 01:03
  • Güncelleme: 23.02.2026 01:22
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Erenler ilçesi mevkisinde yolcu otobüsü, tır, minibüs, otomobil ve ticari aracın da aralarında bulunduğu 16 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

4 KİŞİ AĞIR YARALI

Kazada yaralanarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 6 kişiden 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada, sağlık görevlileri kronik hastalığı bulunanlar ile kazaya karışan araçlardaki bazı yolcuları ayakta muayene etti.

Kazaya karışan araçların, yol kenarındaki dinlenme tesisinin park alanına çekilmesinin ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

