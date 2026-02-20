Anadolu Otoyolu'nda 2 TIR çarpıştı: İstanbul yönü trafiğe açıldı
Kocaeli'nde Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki 2 TIR, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada mukavva yüklü TIR devrildi, otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Çalışmaların ardından İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle kapatılan İstanbul istikametinde çalışmaların ardında ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde, saat 13.00 sıralarında plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 TIR çarpıştı.
TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kaza sonucu mukavva yüklü TIR devrildi. TIR'daki mukavvalar yola saçıldı. Devrilen TIR’ın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.
Sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
TEK ŞERİT AÇILDI
Kilometrelerce araç kuyruğu oluşu. Ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü açıldı.