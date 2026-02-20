Giriş / Abone Ol
Anadolu Otoyolu'nda 2 TIR çarpıştı: İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Kocaeli'nde Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki 2 TIR, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada mukavva yüklü TIR devrildi, otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatıldı.

Güncel
  • 20.02.2026 14:11
  • Giriş: 20.02.2026 14:11
  • Güncelleme: 20.02.2026 14:24
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 TIR çarpıştı.

Kaza sonucu mukavva yüklü TIR devrildi. TIR'daki mukavvalar yola saçıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.

Ekiplerin yolu ulaşıma açma çalışması sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

