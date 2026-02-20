Anadolu Otoyolu'nda 2 TIR çarpıştı: İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Kocaeli'nde Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki 2 TIR, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada mukavva yüklü TIR devrildi, otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatıldı.
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor.
Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 TIR çarpıştı.
Kaza sonucu mukavva yüklü TIR devrildi. TIR'daki mukavvalar yola saçıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.
Ekiplerin yolu ulaşıma açma çalışması sürüyor.
#SonDakika— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 20, 2026
Kocaeli'nde TEM Otoyolu'nda kaza: Olay yerinden ilk görüntühttps://t.co/Qbhs2cnSoQ pic.twitter.com/rLiGFY66NS
Ayrıntılar geliyor...