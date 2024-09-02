Anadolu Otoyolu'nda 3 tanker, 2 TIR ve 1 otomobil çarpıştı: Kapanan yol ulaşıma açıldı
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 tanker, 2 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan İstanbul yönü 2 saat süren çalışmaların ardından açıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu ulaşıma kapanan İstanbul yönü açıldı.
Otoyolun İstanbul istikameti Hatipköy mevkisinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 3 tanker, 2 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazaya karışan araçlardan LPG yüklü tanker, bariyerleri aştıktan sonra 30 metre ilerleyerek Bartu Sokak ile otoyol arasındaki şarampole devrildi. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri tankere köpükle müdahale etti.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan LPG tankerinde meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle ekipler bölgede önlem aldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı otoyolun İstanbul istikameti, karayolları ekibinin yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışması ve araçların çekilmesinin ardından kontrollü olarak açıldı.