Anadolu Otoyolu'nda aynı mevkide meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden G.K. idaresindeki otomobil, Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi mevkisinde H.T. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Bu sırada trafiğin yavaşlaması nedeniyle yaklaşık 100 metre geride fren yapan R.K. idaresindeki tıra, arkadan gelen R.Y. idaresindeki minibüs çarptı. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazalarda yaralanan sürücüler R.Y. G.K ve H.T. ile eşi K.T, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolun İstanbul yönünde bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.