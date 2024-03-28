Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.
İ.Ç. idaresindeki 29 AR 426 plakalı hafif ticari araç, Yeniçağa gişeleri yakınlarında refüjdeki bariyere çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücünün eşi E.Ç, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.