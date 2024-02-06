Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde minibüsün bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Cengiz K. (20) idaresindeki 34 CVB 732 plakalı minibüs, Yeşilyayla mevkisindeki dinlenme tesisinin yol ayrımında bulunan bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

15 kişiyi taşıyan minibüsteki Fatma Özer'in (53) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ile araçtaki Hatice T. (53) ve Seyithan D. (52) yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Özer'in cenazesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Bu arada sürücünün ehliyetinin ve minibüsün muayenesinin bulunmadığı öğrenildi.