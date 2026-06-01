Anadolu Otoyolu'nda bayram dönüşü yoğunluğu: Trafik durma noktasına geldi

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçiren yurttaşların geri dönüş yolculuğu, tatilin son gününde de devam etti. Cuma günü başlayan araç hareketliliği, tatilin son gününde de artarak sürdü. Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişi İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

KAYNAŞLI VE GÜMÜŞOVA ARASINDA TRAFİK DURDU

Otoyolun Kaynaşlı gişelerinden başlayarak Gümüşova rampalarına kadar olan bölümünde gün boyu etkili olan araç yoğunluğu, gece saatlerinde trafiğin yer yer durma noktasına gelmesine neden oldu.

Güzergah üzerinde görev yapan Jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması ve trafik akışının sağlanması için güzergah üzerindeki önlemlerini ve denetimlerini sürdürüyor.