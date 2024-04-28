Anadolu Otoyolu'nda devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 34 NA 6749 plakalı hafif ticari araç, otoyolun İstanbul istikameti Dilovası Fatih Mahallesi mevkisinde bariyere çarparak devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra duran aracın sürücüsü ile aile üyeleri N.K, M.K, E.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılırken, sürücünün tedavisi ise ayakta yapıldı.