Anadolu Otoyolu'nda devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, motosikletin devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden A.K. (41) yönetimindeki 06 BYY 167 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle İzmit Doğu Kavşağı mevkisinde devrildi.

Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü A.K. ile arkasındaki S.K. (35) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü.