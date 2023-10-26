Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kamyon, önünde seyir halinde olan tıra çarptı. Araç içerisinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan kamyon sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Hendek-Akyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat B. kontrolündeki kamyon, aynı istikamette önünde ilerlemekte olan tırın dorsesine çarptı.
Kazada sürücü Nihat B., araç içerisinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen Nihat B., kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.