Anadolu Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı

Ajans Haberleri 12.05.2024 10:14 Giriş: 12.05.2024 10:14

Güncelleme: 12.05.2024 10:15 Kaynak: AA

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